Zagueiro recebe sondagens de clubes da Série A, mas quer permanecer no Flamengo

O zagueiro Pablo recebeu sondagens de Corinthians, Fluminense, Fortaleza e Santos. No entanto, não passou disso, já que o defensor manifestou que quer continuar no Flamengo e seguir brigando por títulos importantes. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Pablo chegou ao Rubro-Negro em março de 2022 após negociação junto ao Lokomotiv, da Rússia. Naquele ano, disputou 31 jogos com o manto e conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Ele tem contrato com o Fla até o fim de 2025, mas, atualmente, está pouco espaço no Fla. Pablo disputou apenas oito partidas na atual temporada e não entra em campo desde o dia 05 de abril, quando foi titular na derrota do Rubro-Negro para o Aucas, do Equador, na Libertadores.

Para a posição, hoje, o técnico Jorge Sampaoli ainda conta com: David Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Rodrigo Caio.