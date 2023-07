Matheus Cunha exalta trabalho de Jorge Sampaoli e vê disputa 'sem vaidade' no Flamengo: 'Queremos o melhor'

Rio - Disputando os títulos do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo vive um momento de recuperação na temporada. O trabalho de Jorge Sampaoli vem se desenvolvendo cada vez mais e o goleiro Matheus Cunha tem sido um dos homens de confiança do argentino. Ao analisar o momento do Rubro-Negro, o jovem, de 24 anos, exaltou a evolução do Flamengo nas últimas partidas.

"O Sampaoli é um grande treinador. Ele chegou conversando e dando oportunidades a todos. Acho que todos nos sentimos valorizados desde o começo. Aos poucos estamos nos adaptando às ideias, aos conceitos de jogo e estamos evoluindo. O trabalho realizado por toda comissão e meu empenho no dia a dia me fizeram ganhar essa oportunidade. Quero sempre evoluir, ouvir e aprender. Observo bastante e tento cumprir aquilo que treinamos. Tudo é fruto de trabalho e empenho", afirmou em entrevista ao "LANCE".

Formado na base do Flamengo, Matheus Cunha deixou o goleiro Santos no banco de reservas e agora terá que disputar posição com Agustin Rossi, que veio do Boca Juniors. O goleiro citou a convivência com Diego Alves, que marcou época no clube carioca, e falou sobre o ambiente no Rubro-Negro.

"Eu já brinquei com isso outras vezes. O Diego Alves sem dúvida foi um espelho. Ele me abraçou e eu aprendi muito com ele nesse período em que estivemos juntos. Não só com ele, mas com todos os goleiros. O Santos é um cara muito especial e agora temos também o Rossi. Uma briga sadia e quem sai ganhando é o Flamengo. Não temos vaidade, queremos o melhor para o grupo e acho que todos temos qualidades. A defesa me deixou muito feliz e ainda mais confiante seguir evoluindo e correspondendo como titular", disse.