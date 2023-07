Na mira do Flamengo, Claudinho se machuca durante amistoso do Zenit e precisa ser substituído

Alvo do Flamengo na segunda janela de transferências do ano, o meia Claudinho se machucou durante um amistoso com o Fenerbahçe, neste domingo, e acabou substituído aos 25 minutos do primeiro tempo. No banco de reservas, foi possível ver o brasileiro com uma bolsa de gelo sobre a coxa direita.

Claudinho se destacou no futebol nacional com a camisa do Red Bull Bragantino. Sua melhor temporada no Brasil foi em 2020, quando fez 20 gols e deu seis assistências em 50 paridas disputadas.

Já no meio de 2021, se transferiu para o Zenit, onde está desde então. Pelo time de São Petersburgo, foram 15 gols marcados e 14 assistências distribuídas em 60 partidas oficiais.