Vidal pode deixar Flamengo antes do fim de seu contrato

Rio - O meia Arturo Vidal, de 35 anos, já decidiu que vai deixar o Flamengo ao fim de seu contrato , em dezembro. No entanto, sua saída pode ser antecipada. Segundo o jornalista chileno José Tomás Pumarino, o empresário do jogador, Fernando Felicevich, busca um novo clube para ele ainda no segundo semestre de 2023.

De acordo com o jornalista, Vidal está chateado com o momento vivido no Flamengo. O meia somou apenas oito minutos em campo nos últimos nove jogos em que esteve no plantel. Por isso, o empresário do jogador está oferecendo o bicampeão da Copa América para outras equipes.

Felicevich também esclareceu que ainda não recebeu ofertas do Inter Miami, dos Estados Unidos, nem do Boca Juniors, da Argentina, dois clubes que foram ligadas ao nome de Vidal recentemente.

Desfalque do Flamengo nos últimos dias, Vidal ficou fora das partidas contra Aucas, do Equador, e Fortaleza, por uma entorse no tornozelo direito. Já no sábado, contra o Palmeiras, o chileno não viajou para São Paulo por conta de uma virose.