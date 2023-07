Flamengo: Bruno Henrique tem estiramento ligamentar no tornozelo e no joelho

O atleta Bruno Henrique realizou exames que diagnosticaram estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdos. O tratamento é com fisioterapia. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2023

Rio - O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, sofreu uma nova lesão na partida contra o Palmeiras, no último sábado (8), no Allianz Parque. Segundo o clube carioca, exames apontaram que o ídolo rubro-negro teve estiramento ligamentar no tornozelo e no joelho da perna esquerda. Ele será submetido a tratamento com fisioterapia.

Por conta da lesão, o jogador já não participou do treino com os companheiros na manhã desta segunda-feira (10). Ele ficou sob cuidados do departamento médico. Com isso, o camisa 27 será desfalque contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, em Curitiba, pela Copa do Brasil, e nos próximos jogos do Rubro-Negro.



A jogada que acabou provocando a lesão de Bruno Henrique aconteceu já nos acréscimos da partida. O atacante subiu para disputar uma bola com Luan e acabou levando um pisão acidental do zagueiro na perna esquerda durante a aterrissagem.



A boa notícia nesta segunda-feira ficou por conta de Gabigol e Léo Pereira. A dupla, que desfalcou o Flamengo nos últimos dois jogos, trabalhou normalmente com o grupo e deve estar à disposição para enfrentar o Athletico-PR.