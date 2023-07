Allan mostra empolgação ao ser apresentado no Flamengo: ‘Vim para conquistar títulos’

Rio - Principal reforço da janela de transferências até o momento, o volante Allan foi apresentado pelo Flamengo na tarde desta segunda-feira (10), no Ninho do Urubu. Em um papo descontraído com os jornalistas, o jogador se mostrou empolgado com a chance de defender o Rubro-Negro e revelou que o técnico Jorge Sampaoli ficou ansioso por sua contratação.



“Ele ligava perguntando como estava a lesão, parte física, o que estava fazendo. Vocês conhecem o Sampaoli, ele é acelerado. Teve um dia que ele ligou e falou “E aí, não vai vir?”. Eu falei “Vou”. Ele disse: “Então pega um avião e vem embora e daqui a gente resolver tudo”. Eu falei: “Não, calma, vai dar certo. Espera um pouquinho que vai dar certo”. E foi o que aconteceu. Estamos felizes demais”, disse Allan.



“É um treinador que admiro muito. Tive a possibilidade trabalhar com ele em 2020 e me ensinou muito. Aprendi muito com ele. E estar tendo a oportunidade de trabalhar de novo está sendo espetacular. Sou fã dele. Não tenho o que falar. Defendo quando falam mal. Se alguém falar mal, eu vou defender. Mas vim para somar. Ele sabe do meu potencial. Eu sei o que posso oferecer para ele. Será uma combinação boa: Sampaoli, Allan, Flamengo e todo time”, completou.



Assim como o técnico argentino, o novo camisa 21 também não via a hora da negociação entre Flamengo e Atlético-MG ser concluída.

“Estava ansioso por esse momento. Estou muito feliz, sou mais um para somar. Vim para ajudar e conquistar títulos. Vejo o Flamengo como o maior time do Brasil. Não foi difícil escolher. Vejo como um sonho realizado”, afirmou o volante.



No Flamengo, Allan espera acabar com uma seca que já dura oito anos. O último gol que o jogador marcou em sua carreira foi em 2015.



“Os únicos dois gols que tenho você (jornalista) não vai conseguir imagem? Acha. Vocês acham coisas piores (risadas). O que está faltando para fazer é jogar. Quanto mais jogar, mais estarei perto, terei mais oportunidades de fazer o gol. Estou ansioso para estrear e poder ajudar o Flamengo”, brincou.



Para contratar Allan, o Flamengo desembolsou 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões). O ex-Galo assinou contrato até o fim de 2027.