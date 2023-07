Flamengo reclama da arbitragem de jogo contra o Palmeiras: ‘Erros inaceitáveis’

Rio - O Flamengo não ficou nada satisfeito com a arbitragem no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado, no Allianz Parque. Nesta segunda (8), o diretor executivo do clube, Bruno Spindel, classificou os erros de Ramon Abatti Abel durante a partida como “inaceitáveis”. A principal reclamação é um pênalti não marcado em Everton Ribeiro.



“A gente ficou muito indignado com um árbitro que não está acostumado com um jogo desse tamanho. Cometeu erros inaceitáveis. O pênalti sobre o Everton Ribeiro, com carga nas costas, que é tema de vídeos explicativos na CBF”, disse Spindel após a apresentação de Allan.



“Outro lance muito preocupante é o gol anulado do Rony, em que o árbitro marca o impedimento, os nossos jogadores param, o Rony faz o gol e o VAR ainda vai revisar o lance. Causa uma indignação enorme o tipo de pressão a que o árbitro foi suscetível e como ele lidou. Fora outros lances em que os jogadores do Palmeiras não receberam cartões”, completou.



Na opinião do Flamengo, o árbitro sentiu a pressão feita pelo Palmeiras na arbitragem ao longo da semana.



“Esperamos que não ocorra mais esse tipo de escala em um jogo de tanta grandeza e nesse contexto, de membro da comissão técnica do Palmeiras contestando a lisura da arbitragem. O árbitro não aguentou a pressão e cometeu erros que poderiam ter mudado o resultado do jogo”, finalizou.