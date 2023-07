Braz nega preocupação com lesão do meia Claudinho, alvo do Flamengo

Um dos principais alvos do Flamengo na segunda janela de transferências de 2023, o meia Claudinho se lesionou no último domingo (9), durante um amistoso com o Fenerbahçe-TUR, e precisou ser substituído aos 25 minutos do primeiro tempo. Por isso, durante a coletiva de apresentação do meio-campista Allan, o VP de futebol, Marcos Braz, foi perguntado sobre a situação do jogador do Zenit-RUS. O dirigente, então, rechaçou qualquer tipo de preocupação e relembrou uma situação semelhante que envolveu o lateral Ayrton Lucas.

"Foi o mesmo problema que aconteceu com Ayrton Lucas, um dia antes de concluímos a contratação. Fomos questionados por causa do grau de lesão. Quando acontece algo assim, o Departamento Médico do Flamengo redobra as atenções. Infelizmente, não tem nada que aproximou mais o Claudinho do Flamengo, nas questões financeiras e negociais. Em relação a lesão, até agora não nos preocupa", disse Braz.

Revelado pelo Corinthians, Claudinho teve grande passagem pelo Red Bull Bragantino, onde foi, ao lado de Luciano, o artilheiro do Brasileirão de 2020. Na temporada seguinte, o clube paulista o negociou para o Zenit. Com a camisa do time russo, o meia marcou 15 gols e deu 14 assistências em 60 jogos disputados.