Com permanência incerta no Al-Hilal, brasileiro é oferecido ao Flamengo

O meia Matheus Pereira, do Al-Hilal, foi oferecido ao Flamengo para esta janela de transferências. O jogador de 27 anos está fora dos planos do clube árabe para a próxima temporada e enxerga o retorno ao futebol brasileiro com bons olhos. As informações são do portal "Goal".

O Flamengo, entretanto, deve ter concorrência caso queira iniciar as negociações com o meia. Além dele, o Cruzeiro se mostrou interessado em Matheus Pereira. Entretanto, os altos valores são o grande entrave do clube gerido por Ronaldo.

Matheus Pereira chegou ao Al-Hilal em 2021, após fazer uma grande Premier League com a camisa do West Bromwich. O clube árabe desembolsou 17 milhões de euros pela contratação do brasileiro, que chegou com muita expectativa.

Em sua primeira temporada no Al-Hilal, Matheus Pereira teve um bom desempenho, marcando três gols e dando 15 assistências em 34 partidas. Na seguinte, entretanto, perdeu espaço e foi emprestado ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, onde não brilhou. De volta à Arábia Saudita, o brasileiro está fora dos planos do clube treinado por Jorge Jesus e não deve continuar em 2023/24.