Caso Gabriela Anelli: Torcedor do Flamengo preso em flagrante responderá por homicídio doloso

Rio - Preso em flagrante, o torcedor do Flamengo responsável por matar Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, no último sábado (8), responderá por homicídio doloso. Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, admitiu ter arremessado a garrafa que acertou Gabriela Anelli, de 23, durante confronto entre torcedores nos arredores do Allianz Parque.

Leonardo Felipe Xavier Santiago foi preso em flagrante. O caso ocorreu por volta das 18h, na região da rua Padre Antônio Tomás, próximo ao setor de visitante do Allianz Parque. O torcedor do Flamengo admitiu que arremessou a garrafa quando a divisória que separava a torcida local e visitante foi aberta próxima ao portão D para a passagem de uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

"Por volta de 17h45, algumas vans com torcedores do Flamengo, não organizados, comuns, chegaram ao portão que dá acesso à torcida visitante. Neste momento, começa uma discussão entre torcedores do Palmeiras, que já estavam nos arredores do Allianz Parque, comuns também, que passam a se xingar", disse César Saad, delegado da Delegacia de Repressão aos Delitos Esporte (Drade).

"Existe um portão que faz a divisória da rua. Na divisória, passam-se, além de xingamentos, torcedores arremessando garrafas. Rapidamente dá para ver que a Gabriela cai no chão, depois fomos entender que ela foi atingida por um estilhaço. O portão estava com uma parte aberta, e foi possível identificar o autor do arremesso da garrafa. Ele foi detido. Foi lavrado o flagrante de homicídio", completou.



Gabriela Anelli foi socorrida por uma ambulância do estádio e encaminhada para a Santa Casa, no centro de São Paulo. Ela foi operada na mesma noite e chegou a sofrer duas paradas cardíacas. O estado era grave e ela morreu na manhã desta segunda-feira (10). A Polícia Civil está no Allianz Parque em busca de novas imagens para continuar a apuração do caso.

O caso não é tratado como confronto entre organizadas e não tem relação com o confronto que aconteceu entre torcedores e a Polícia Militar na rua Caraíbas. Leonardo Felipe Xavier Santiago é ex-membro da torcida Fla Manguaça, mas viajou por conta própria do Rio de Janeiro para assistir o jogo. Segundo César Saad, delegado da Drade, o torcedor do Flamengo não tinha passagem pela polícia