Saiba o valor da primeira oferta do Flamengo por Claudinho

Rio - Após se acertar com o meia Claudinho , o Flamengo oficializou sua primeira proposta ao Zenit, da Rússia, para contratar o jogador. O Rubro-Negro se dispôs a pagar 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) e mais bônus relativos a conquistas de títulos e números de partidas disputadas para ter o ex-Red Bull Bragantino. A informação foi dada pelo “ge”.A oferta do Flamengo ainda não atingiu o valor desejado pelos russos, que pagaram os mesmos 15 milhões de euros para comprar o jogador em 2021. Na época, o câmbio fez com que os valores chegassem a R$ 92 milhões.O Flamengo sabe que precisará de paciência para fechar com Claudinho. O meia se lesionou em um amistoso do Zenit no último fim de semana, mas o assunto não preocupa a diretoria rubro-negra. Claudinho foi negociado pelo Bragantino com o Zenit em 2021. Desde então, disputou 60 jogos pelo clube, com 15 gols marcados e 14 assistência. Neste período, conquistou duas vezes o Campeonato Russo e uma a Supercopa da Rússia.