Entenda por que Allan usará a camisa 21 no Flamengo

O Flamengo apresentou, nesta segunda-feira, 10, Allan, mais um reforço para o time que chegou da janela de transferências do meio do ano. Nesse sentido, um dos temas da entrevista coletiva do jogador foi sobre a escolha pela camisa 21 do Rubro-Negro. Conforme o volante explicou, trata-se de uma homenagem e uma forma de carinho a um ex-companheiro de equipe que o acolheu na época de Liverpool.

"Tenho um amigo que jogou com ela, o Lucas Leiva, no Liverpool. Eu fui muito novo para lá, com 18 anos. Não sabia nem falar 'thank you (obrigado, em inglês)'. Ele me ajudou muito, foi um cara que me acolheu. Esse ano, infelizmente, o Lucas parou de jogar, não por vontade dele. É uma forma de eu retribuir tudo que ele fez pelo futebol e por mim também. É uma homenagem que eu faço para ele. É uma forma de carinho que estou retribuindo a ele", contou Allan.

Lucas Leiva, vale lembrar, pendurou as chuteiras em março deste ano. Isso porque exames de rotina detectaram uma alteração cardíaca, e ele ficou afastado dos treinos do Grêmio desde dezembro de 2022. Poucos meses depois, o volante oficializou a aposentadoria.

Cria do Tricolor Gaúcho, Lucas Leiva foi para o Liverpool em 2007. Por lá, permaneceu até 2017, ano em que se transferiu para a Lazio, da Itália. Já em junho de 2022, retornou ao Grêmio.