Apresentado pelo Flamengo, Allan será relacionado para o duelo contra o Athletico-PR

Novo reforço do Flamengo e apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (10), o volante Allan já pode fazer sua estreia na próxima quarta (12), contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. De acordo com o portal "GE", o jogador já tem condições de atuar e deve ser relacionado para a próxima partida do Rubro-Negro.

Durante a coletiva de apresentação, Allan declarou que já teria condições de entrar em campo contra o Palmeiras, no último sábado (8). No entanto, ele pregou cautela para priorizar a sua estreia no duelo decisivo contra o Furacão.

"Por mim, já teria ido para esse jogo de sábado (contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro), mas achei melhor dar uma segurada para, se Deus quiser, ir para quarta-feira (contra o Athletico-PR) e estar no meu alto nível", disse Allan.

O novo camisa 21 do Flamengo ainda revelou estar 100% recuperado da grave lesão sofrida quando ainda atuava pelo Atlético-MG e ressaltou que precisa jogar para retomar sua forma física.

"Sim, eu tive uma lesão considerável grave, pelo tempo que fiquei parado. Foram quatro meses. Mas enfim, hoje eu estou 100% da lesão. Preciso retomar a minha parte física, ritmo de jogo, que é o mais importante, mas isso só se ganha jogando", afirmou o volante.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30, em confronto decisivo válido pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O adversário será o Athletico-PR, que foi derrotado no jogo de ida, no Maracanã, pelo placar de 2 a 1.