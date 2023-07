Museu do Flamengo já tem data para abertura aos torcedores

A pré-venda de ingressos do novo Museu Flamengo começará nesta terça-feira (11), com dois dias de exclusividade para os sócios-torcedores e associados do clube. A partir de quinta-feira (13), o público geral também poderá comprar as entradas para a novidade. O local será aberto à visitação no dia 5 de agosto, 11 dias depois da primeira inauguração, e as duas primeiras semanas serão dedicadas à pré-venda.

Além das 48h de compra, os sócios-torcedores e associados do clube também poderão visitar o museu durante um ano pelo preço de um ingresso normal, se realizarem a compra no período da pré-venda on-line. As vendas serão realizadas pela plataforma Imply/Eleven360, a mesma que comercializa os ingressos dos jogos do Flamengo. Para o CEO do clube, Reinaldo Belotti, a venda antecipada busca uma experiência memorável aos sócios.

"Nosso objetivo principal com essa campanha de pré-venda é oferecer aos visitantes uma experiência memorável, ao nível da excelência, desde o primeiro dia de funcionamento do nosso museu. Por isso decidimos dedicar as duas primeiras semanas de visitação apenas aos que comprarem ingressos antecipadamente", disse.

Os visitantes comprarão ingressos com dia e hora marcados, com tolerância de até 15 minutos. Devido à grande expectativa e com intuito de evitar longas filas, o local irá receber, ao longo do primeiro mês de visitação, até 1.500 pessoas por dia, o que representa cerca de 70% da sua capacidade.

A bilheteria da Gávea estará aberta desde o primeiro dia de funcionamento, porém só estarão disponíveis ingressos para datas a partir de 21 de agosto, quando se encerra a janela exclusiva. Os preços variam entre R$ 40 e R$ 80 reais.