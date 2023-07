Namorada de Arturo Vidal detona Sampaoli: 'Treinador muito ruim'

Rio - Arturo Vidal está bem perto de ser oficializado como reforço do Athletico-PR. Sem espaço no Flamengo, o chileno não atua pelo clube carioca há cerca de um mês, desde a vitória sobre o Racing. Namorada do veterano, a modelo colombiana Sonia Isaza foi questionada em seu perfil no Instaagram sobre a ausência do volante nas partidas do clube carioca. Sem titubear, ela culpou o treinador Jorge Sampaoli.

"Não joga, porque há um treinador muito ruim", disse Sonia. Apesar das críticas da modelo, Sampaoli e Vidal já fizeram muito sucesso trabalhando juntos. O argentino comandou a seleção chilena em suas principais conquistas: o bicampeonato da Copa América em 2015 e 2016. Na ocasião, Vidal era um dos destaques daquela equipe.

Vidal chegou ao Flamengo no ano passado e jamais se firmou como titular com Dorival Júnior, com Vítor Pereira e agora com Jorge Sampaoli. Antes do Rubro-Negro, o chileno teve passagem consolidada por clubes importantes da Europa como Bayern, Barcelona, Juventus e Inter de Milão.