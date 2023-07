Gabigol e Léo Pereira viajam para Curitiba e devem jogar contra o Athletico-PR

Recuperados de lesão, o atacante Gabigol e o zagueiro Léo Pereira viajaram para Curitiba e devem estar à disposição de Jorge Sampaoli para o jogo contra o Athletico-PR. A partida, que acontece nesta quarta-feira (12), às 21h30, é válida pela das quartas de final da Copa do Brasil. As informações são do "ge".



A dupla não entra em campo há dez dias, quando se lesionaram na vitória do Rubro-Negro sobre o Fortaleza por 2 a 0. Gabigol sentiu uma torção no tornozelo esquerdo, enquanto Léo Pereira alegou dores na posterior da coxa esquerda. Recuperados, eles voltaram a treinar com o grupo na última segunda e devem ter condições de encarar o Furacão.



Além deles, outra novidade é a presença de Allan. O volante, recém-contratado do Atlético-MG, se apresentou nesta segunda (10) ao Flamengo e já deve estrear contra o Athletico-PR. Entretanto, o jogador não entra em campo desde março devido a uma lesão na coluna.

O Flamengo joga por um empate para se classificar para as semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida, o clube carioca venceu o Athletico-PR por 2 a 1. Os paranaense precisam vencer por dois gols de diferença para avançarem de fase.