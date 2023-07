Flamengo não desiste de De La Cruz, mas River Plate quer receber à vista e faz jogo duro

Rio - Apesar da dificuldade na negociação, o Flamengo ainda não desistiu de contratar o meia De La Cruz. O River Plate ainda se mostra irredutível e quer receber a multa, avaliada em 16 milhões de dólares (cerca de R$ 77,7 milhões), à vista. Mesmo assim, o Rubro-Negro ainda não jogou a toalha. As informações são do site "ge".



Com os argentinos fazendo jogo duro, o Flamengo acredita que a vontade de De La Cruz pode ser decisiva para o negócio. O jogador já se acertou com o time carioca e quer vir para o Brasil. Ele é considerado pelo Fla como ideal para o esquema de Jorge Sampaoli.



O River Plate tem apenas metade dos direitos econômicos de De La Cruz e o divide com o Liverpool-URU, mas tem o poder de decisão na negociação. Os argentinos não querem reforçar um rival direto na briga pela Libertadores e por isso se mostram irresistíveis. A última proposta do Flamengo foi de 8,5 milhões de dólares(R$ 41,3 milhões).



Até o momento, o Flamengo contratou três reforços nesta janela: o goleiro Rossi, o volante Allan e o atacante Luiz Araújo. Além de De La Cruz, o meia Claudinho, ex-Red Bull Bragantino e atualmente no Zenit, da Rússia, também está na mira.