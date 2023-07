Flamengo avalia nova investida por zagueiro de clube uruguaio

Rio - A contratação de um zagueiro tem sido avaliada pelo Flamengo para o segundo semestre. De acordo com informações do jornalista argentino Nahuel Ferreira, o clube carioca deverá insistir em Sebastian Boselli, de 19 anos, que fez parte da seleção uruguaia campeã mundial sub-20.

O jovem atua pelo Defensor, e além do clube carioca, o River Plate também estaria interessado. De acordo com informações do jornalista, o clube uruguaio deseja algo em torno de 7 milhões de dólares (R$ 34 milhões) pelo defensor. Os valores são complicados de serem alcançados pelos argentinos.

Outros nomes de defensores já foram ventilados no Flamengo como é o caso do zagueiro Lucas Veríssimo, que trabalhou com Sampaoli no Santos, e hoje atua no Benfica, e também Yerry Mina, que passou pelo Palmeiras, e defende o Everton, da Inglaterra.

Atualmente para o setor, o Flamengo conta com David Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo e Rodrigo Caio. Os dois últimos têm recebido sondagens para deixar o clube carioca e o Rubro-Negro também avalia a possibilidade de ter mais opções para a defesa.