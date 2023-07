Vídeo: Allan mostra habilidade em treino e impressiona cria do Flamengo: 'Quase quebrou meu pé'

Novo reforço do Flamengo, Allan impressionou um companheiro de equipe no treino da última segunda-feira (10), no Ninho do Urubu. O meia-atacante Wallace Yan, de 18 anos, compartilhou o lance em que teve uma dividida com o volante e brincou perplexo com a habilidade do jogador: "quase quebrou meu pé".

Apresentado oficialmente na tarde de segunda, Allan foi relacionado por Jorge Sampaoli e viajou para Curitiba, onde o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília) pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

No Flamengo, o volante vai disputar posição com Erick Pulgar, Thiago Maia e Victor Hugo. Outro concorrente para a vaga seria Arturo Vidal, mas o chileno deverá ser apresentado como novo reforço do Athletico-PR nesta quarta. O jogador, de 36 anos, assinou rescisão de contrato com o Rubro-Negro e já despediu-se do elenco.