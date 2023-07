Gabigol deve ser titular do Flamengo diante do Athletico nesta quarta

Rio - O técnico Jorge Sampaoli terá novidades na escalação do Flamengo nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), em jogo pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, no Paraná. Segundo o "ge", o atacante Gabigol e os meias Arrascaeta e Everton Ribeiro serão titulares na partida.

Gabigol ficou fora da primeira partida contra o Athletico, pela Copa do Brasil, além do duelo com o Palmeiras, pelo Brasileirão, por uma torção no tornozelo direito. Agora recuperado, ele reforçará a equipe rubro-negra em busca da classificação para a semifinal do torneio.

Outro jogador que volta a ficar a disposição é Erick Pulgar. O chileno ficou ausente na partida diante do Palmeiras devido a suspensão por acúmulo de amarelos. Já o volante Allan, que viajou e já pode estrear, ficará no banco junto de outros dois novos reforços, Luiz Araújo e Agustín Rossi.

Com isso, o Flamengo deve ir a campo com: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton; Pulgar, Victor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol. O clube carioca joga por um empate para avançar de fase.