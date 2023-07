Flamengo economiza mais de R$ 5 milhões com ida de Vidal para o Athletico-PR

Rio - A saída de Arturo Vidal, que se transferiu para o Athletico-PR, dará um alívio aos cofres do Flamengo. De acordo com o “ge”, o clube economizará R$ 5,4 milhões com a ida do volante chileno para o Furacão.



A economia é parte do acordo feito do Flamengo para liberar Vidal e não tem o Athletico envolvido. O time carioca ainda teria que pagar R$ 7 milhões ao volante até o fim do ano, quando se encerraria o contrato. No entanto, as partes chegaram a um consenso e o chileno recebeu R$ 1,6 milhão pela rescisão.



Com o caminho livre, Vidal foi rápido em se acertar com o Furacão. O volante fará exames nesta quarta-feira (12) em Curitiba e, se aprovado, assinará contrato até o fim do ano.



No Flamengo, Vidal estava recebendo poucas chances com o técnico Jorge Sampaoli, que tem apostado em Victor Hugo e Pulgar. Com a chegada de Allan, o chileno perderia ainda mais espaço.