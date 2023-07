Bento, goleiro do Athletico, aponta 'luxo' do Flamengo por um dia a mais de folga: 'Mais fácil para eles'

O Flamengo encara o Athletico-PR, nesta quarta-feira (12), em jogo decisivo que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Antes do duelo começar o goleiro Bento, do Furacão, já deu uma leve apimentada no clima da partida ao alegar que os cariocas levaram vantagem por causa do calendário, que permitiu um dia a mais de descanso ao clube da Gávea.

"O Flamengo está com luxo por ter jogado em São Paulo e ontem (sábado) ainda. A logística foi bem mais fácil para eles. Nós viemos para Fortaleza e com quase quatro horas de viagem. Nós temos que passar por cima disso tudo. Nossa equipe tem qualidade, temos certeza que vamos fazer um jogo e merecemos uma classificação", disse Bento.

A declaração do jogador foi feita logo após a última partida do seu time, e o motivo se deve aos jogos da rodada passada do Campeonato Brasileiro, a qual ambas as equipes atuaram como visitantes. Se por um lado o Flamengo foi para São Paulo e atuou no sábado contra o Palmeiras, por outro o Athletico entrou em campo no domingo para enfrentar o Fortaleza, ou seja, uma distância percorrida muito maior e com um dia a menos de descanso.

O Flamengo joga por um empate para se classificar para as semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time carioca venceu o Athletico-PR, de virada, por 2 a 1. Assim, o Furacão precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis ou por pelo menos dois para avançar de fase. A bola rola às 21h30 (de Brasília).