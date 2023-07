Vídeo: torcida do Athletico provoca Gabigol antes da partida contra o Flamengo

O Athletico-PR recebe o Flamengo nesta quarta-feira (12), em jogo decisivo que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), mas os torcedores do Furacão já estão presentes nos arredores da Ligga Arena. Nesse sentido, em vídeo publicado no Twitter da jornalista Raisa Simplicio, foi possível ver athleticanos cantando uma música em provocação ao atacante Gabigol e o inferiorizando em relação ao jovem destaque Vitor Roque.

"Ô Gabigol, vai se f..., o Vitor Roque é melhor do que você!", entoaram os torcedores.

Torcida do Athletico provocando Gabigol antes do jogo aqui na Ligga Arena pic.twitter.com/xWQKYBYV1v — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 12, 2023

O Flamengo joga por um empate para se classificar para as semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time carioca venceu o Athletico-PR, de virada, por 2 a 1. Logo, o Furacão precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis ou por pelo menos dois para avançar de fase.