Pulgar sente problema muscular e desfalca o Flamengo contra o Athletico-PR

Rio - Baixa de última hora na equipe do Flamengo para o duelo com o Athletico-PR, pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. O volante Pulgar sentiu um problema no aquecimento, foi acompanhado pelo médico Márcio Tannure e deixou da lista inicial.

De acordo com o próprio clube, o chileno sentiu um incômodo na parte posterior direita. Thiago Maia será o titular em seu lugar diante do Furacão.

O Flamengo venceu o jogo de ida pelo placar de 2 a 1, de virada, e joga pelo empate para chegar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de vitória do Athletico por um gol, a decisão será nos pênaltis.