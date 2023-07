Flamengo: Gabigol come biscoito arremessado pela torcida do Athletico durante comemoração de gol

Uma cena inusitada marcou a comemoração do gol do Flamengo no jogo contra o Athletico na Ligga Arena, nesta quarta-feira, 12, válida pela partida da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Durante a celebração, a torcida do Furacão jogou um biscoito em direção aos jogadores do Fla. Logo na sequência, Gabi pegou o biscoito, mostrou para as câmeras e ainda o comeu.

Gabigol comendo um biscoito que jogaram no campo DO NADA KKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/g3PJJPNmkk — Central do Braga (@CentralDoBrega) July 13, 2023

Em tempo: o Flamengo venceu o jogo de ida por 2 a 1. Dessa forma, pode até empatar para avançar à fase semifinal da Copa do Brasil.