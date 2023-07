Flamengo volta a vencer o Athletico e garante vaga na semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Isso porque o Rubro-Negro Carioca venceu o Athletico por 2 a 0 na Ligga Arena, nesta quarta-feira, pelo jogo da volta das quartas da competição. Como já havia vencido a partida de ida por 2 a 1 , o Fla avançou de fase com um triunfo no placar agregado de 4 a 1. Erick (contra) e Gabigol marcaram os gols da noite.

Agora, o time de Jorge Sampaoli vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. O clássico é válido pela 15ª rodada da competição.

O JOGO

O Flamengo teve dificuldade para jogar no primeiro tempo e tomou sustos com as chegadas ofensivas do Furacão. Vitor Roque, por exemplo, protagonizou três lances de perigo. Nos dois primeiros, Fabrício Bruno e David Luiz chegaram na hora exata para atrapalharem a finalização. Na última, a trave salvou o Fla.

A única grande chance do Rubro-Negro Carioca havia acontecido aos 11 minutos. Na ocasião, Ayrton Lucas venceu de Pedro Henrique na velocidade e, mesmo sem ângulo, chutou e acertou a trave.

Nesse cenário, a tendência era de que o Furacão abrisse o placar em Curitiba, mas não foi o que aconteceu. Isso porque, em uma das poucas chegadas do Fla, foi a equipe carioca que balançou as redes. Após um cruzamento de Thiago Maia aos 45 minutos, Arrascaeta desviou de cabeça para dentro da área. Erick, então, tentou fazer o corte, mas acidentalmente mandou contra a própria meta.

Na etapa complementar, o Athletico manteve a postura, ainda mais porque passou a precisar de dois gols para se manter vivo na competição. Entretanto, apesar das tentativas, o Flamengo soube se defender bem e não levou gols.

Além disso, já nos minutos finais, o Fla matou o confronto e carimbou a vaga na semifinal. Aos 48, David Luiz cruzou bola na área, e Léo Pereira desviou para meio. Gabi, que estava livre de marcação dentro da área, dominou e finalizou com tranquilidade para ampliar a vantagem carioca.

Também cabe destacar que por volta dos 13 minutos do segundo tempo, o Rubro-Negro Carioca já havia balançado as redes do Furacão, mas o impedimento milimétrico foi assinalado. No lance em questão, Gabigol recebeu ótimo lançamento, ficou cara a cara com Bento, driblou o goleiro e fez o gol. Após a revisão, o tento foi anulado, o que gerou reclamações do próprio atacante e também do técnico Jorge Sampaoli.

Outra situação que também vale mencionar aconteceu nos acréscimos, pouco antes do segundo gol da noite. Gerson, do Flamengo, e Thiago Heleno, do Athletico, discutiram e trocaram empurrões dentro de campo. Por isso, o árbitro Braulio da Silva Machado decidiu expulsar os dois.

FICHA TÉCNICA

Athletico x Flamengo



Data e Hora: 12/07/2023, às 21h30

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Fernandinho, Christian, Esqueviel, Vitor Roque e Cuello (CAP) / Arrascaeta, Thiago Maia, Jorge Sampaoli, Allan, Ayrton Lucas e Gabi (FLA)

Cartões vermelhos: Thiago Heleno (CAP) / Gerson (FLA)

Gols: Erick (contra) (0-1) (45'/1ºT) / Gabi (0-2) (48'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Léo Pereira, 32'/2ºT), Victor Hugo (Allan, 17'/2ºT), Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro (Luiz Araújo, 43'/2ºT); Gabi.



ATHLETICO (Técnico: Wesley Carvalho)

Bento; Zé Ivaldo (Lucas Esqueviel, Intervalo), Thiago Heleno e Pedro Henrique; Khellven (Madson, 36'/2ºT), Fernandinho, Erick (Pablo, 26'/2ºT) e Christian (Arriagada, 43'/2ºT); Canobbio (Cuello, 36'/2ºT), Vitor Bueno e Vitor Roque.