Flamengo protesta por 'erros repetidos e absurdos', e ninguém concede entrevista depois da vitória sobre o Athletico

O Flamengo anunciou um protesto após a vitória sobre o Athletico por 2 a 0 na Ligga Arena , nesta quarta-feira, pela partida da volta das quartas de final da Copa do Brasil. De acordo com o clube, isso se deu por causa dos "erros repetidos e absurdos" durante o jogo. Dessa forma, o técnico Jorge Sampaoli e nenhum jogador concedeu entrevistas após o confronto.

"Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevistas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida", escreveu o perfil oficial do Flamengo.

Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevistas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 13, 2023

Um lance que irritou muito o lado do Flamengo aconteceu por volta dos 13 minutos do segundo tempo. No lance em questão, Gabi recebeu ótimo lançamento, ficou cara a cara com Bento, o driblou e finalizou para balançar as redes. No entanto, após revisão do VAR, a jogada foi anulada por causa de um impedimento milimétrico. O próprio atacante e o técnico Jorge Sampaoli ficaram bastante irritados com a marcação.

Outra situação que gerou incomodo foi a expulsão de Gerson. O volante e Thiago Heleno, do Athletico, bateram boca e trocaram empurrões já na reta final de partida. Por isso, o árbitro decidiu expulsar os dois.

Em tempo: com o resultado desta quarta-feira, o Flamengo levou a melhor no placar agregado por 4 a 1 e garantiu vaga na semifinal da da Copa do Brasil. O adversário da equipe de Jorge Sampaoli na próxima fase da competição será o Grêmio, que eliminou o Bahia.