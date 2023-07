Flamengo foi o clube brasileiro que mais arrecadou na Copa do Mundo de 2022

Rio - A Fifa divulgou nesta quinta-feira (13) os valores recebidos por cada clube que cedeu jogador para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. No Brasil, o Flamengo foi o que mais arrecadou com US$ 883,3 mil (R$ 4,2 milhões). O Rubro-Negro foi o segundo no geral na América do Sul, atrás do River Plate, da Argentina, com US$ 1,2 milhão (R$ 5,7 milhões).

Entre os brasileiros, o Flamengo teve boa vantagem para o segundo colocado Palmeiras, que ganhou US$ 368 mil (R$ 1,7 milhão). O São Paulo, com US$ 309,3 mil (R$ 1,4 milhão), completa o pódio dos clubes que mais arrecadaram no país. Atlético-MG (R$ 618,9 mil), Athletico-PR (R$ 437,5 mil) e Santos (R$ 74,3 mil) também apareceram na lista.

No mundo, o Manchester City foi o clube que mais arrecadou com a Copa do Mundo de 2022, faturando cerca de US$ 4,5 milhões (R$ 22 milhões). Já entre as confederações, a Uefa lidera com R$ 762,4 milhões repartidos entre 275 clubes. A AFC (Ásia) com R$ 113,7 milhões e a Concacaf (Américas Central e do Norte) com R$ 73,9 milhões também aparecem à frente da Conmebol - a quarta no geral.

No ranking dos países, os ingleses arrecadaram R$ 181,5 milhões, seguidos por espanhóis e alemães. Na América do Sul, os brasileiros embolsaram R$ 8,6 milhões e ficaram atrás apenas dos argentinos, com R$ 10,1 milhões. Ao todo, a Fifa distribuiu R$ 1,5 bilhão entre 440 clubes ao redor do mundo. Cada equipe recebeu US$ 10,9 mil (R$ 52,6 mil) por dia de cada jogador.