CBF esclarece impedimento de Gabigol em Athletico x Flamengo

Nesta quinta-feira, 13, a CBF esclareceu a polêmica do impedimento no gol anulado de Gabigol na partida entre Flamengo e Athletico, válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Em vídeo divulgado pela entidade, o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, e o gerente técnico do VAR, Péricles Bassols, tiraram as dúvidas e mostram até mesmo uma nova imagem para comprovar que a decisão de invalidar o tento foi acertada.

A primeira polêmica foi sobre onde a linha foi tracejada em Gabi. Houve questionamentos de que o ponto da linha ficou sobre o braço do atacante, e não o ombro.

"A regra claramente demonstra que, no final da axila, eu tenho que traçar uma linha horizontal. Essa linha horizontal abrange a área do final do braço do jogador. O ombro não é na costura da camisa, o ombro é toda região, inclusive uma pequena parte do braço como referência. Isso é muito importante. A linha é na parte superior da axila", disse Seneme.

Logo após a explicação, Péricles Bassols termina de traçar as linhas, assim como o VAR do jogo fez.

"O zoom é importante a gente dar para que as pessoas percebam que tem um espaço entre as duas linhas. Não é um lance ajustado, é um lance com certo espaço entre linhas", disse Bassols.

A outra polêmica se deu pela câmera escolhida para determinar se houve ou não impedimento. Por isso, a CBF fez a revisão por um novo ângulo, que também acusou impedimento. Veja abaixo:

Novo ângulo disponibilizado pela CBF do impedimento de Gabigol, do Flamengo, no jogo contra o Athletico Foto: Reprodução/CBF

"É importante a gente falar que a opção é do próprio árbitro de vídeo. A opção da câmera é uma opção de referência do árbitro de vídeo, é uma escolha dele para maior segurança do resultado final. O importante é que a gente saiba que, independente da câmera que eu trace a linha, o resultado é o mesmo, porque elas estão sincronizadas entre elas e calibradas pelas linha do campo antes do início do campo, o que garante a ferramenta sendo utilizada da maneira correta", explicou Seneme.

"Sinceramente, me parece muito mais difícil localizar o ombro do atacante por essa câmera, porque estou o vendo por trás, não pela frente nem pelo lado. Tenho mais a visão do braço dele do que do ombro, onde eu deveria colocar a linha. É mais difícil colocar a câmera nessa linha", completa, posteriormente, Seneme.

LEIA UM TRECHO DA NOTA DA CBF SOBRE O LANCE

Dando sequência à constante busca por transparência, lisura e sempre com o objetivo de levar informações claras do que determinam as regras estabelecidas pela FIFA, segue vídeo do lance envolvendo o Clube de Regatas do Flamengo na marcação do impedimento do jogador Gabriel Barbosa (Gabigol), em partida realizada ontem (12/07), em Curitiba.



É importante ressaltar também que, em relação a questionamentos quanto à qualidade das câmeras, as que são utilizadas pelo VAR são as mesmas câmeras da transmissão da partida, fornecidas na oportunidade pelo canal SportTV, detentora dos direitos do campeonato.