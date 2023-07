Clubes ingleses fazem proposta por Matheus França, do Flamengo

Matheus França pode ser a próxima venda do Flamengo. Cotado no mercado da bola, o meio-campista tem propostas de Crystal Palace e Chelsea, ambos da Inglaterra. A informação foi dada primeiro pelo "ge". Posteriormente, o jornal O Dia a confirmou.

Segundo o site, a expectativa é de o clube que tome a decisão sobra a venda nos próximos dias. Vale lembrar que, desde a semana passada, se sabe que o Rubro-Negro gostaria de receber 25 milhões de euros (quase R$ 134,4 milhões na cotação atual), incluindo variáveis, pelo atleta ( clique aqui e saiba mais ).

Matheus França, de apenas 19 anos, é cria do Flamengo e surgiu como uma das principais joias da base. Ele estreou pelos profissionais em dezembro de 2021, contra o Santos, no Maracanã, e, desde então, figura no time principal do Rubro-Negro.

Na atual temporada, ele soma três gols marcados e uma assistência em 28 partidas disputadas. O último jogo de França pelo Fla aconteceu no dia 08 de julho, quando ele entrou em campo na reta final do segundo tempo contra o Palmeiras.