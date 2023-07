Filipe Luís exalta Vidal após volante deixar o Flamengo: 'O melhor da história do Chile'

Rio - A saída do volante Arturo Vidal do Flamengo rendeu homenagem nas redes sociais de Filipe Luís. O lateral-esquerdo publicou uma mensagem ao volante chileno, que já foi oficializado como novo jogador do Athletico-PR.

"Joguei com o melhor da história do Chile, Arturo Vidal. Por onde passa ganha títulos! Obrigado por tudo amigo", escreveu o camisa 16 do Flamengo em espanhol, no Instagram. O volante chileno respondeu nos comentários: "Adoro você, amigo. Obrigado por tudo, craque".

Contratado pelo Flamengo no ano passado até o fim de 2023, Vidal antecipou sua rescisão com clube da Gávea. Pelo time carioca, o chileno atuou em 51 partidas, fez dois gols e deu quatro assistências. Além disso, ele conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.

Sem entrar em campo desde 8 de junho, quando entrou nos minutos finais do duelo entre Flamengo e Racing, pela Libertadores, Vidal buscará por novos desafios. Ele assinou com o Athletico-PR até o final da temporada 2023.