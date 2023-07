Vitor Roque ironiza arbitragem de Athletico-PR x Flamengo: ‘11 x 12’

Vitor Roque ironiza arbitragem de Athletico-PR x Flamengo Reprodução

Rio - A arbitragem na vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Athletico-PR, na última quarta-feira (12), pela Copa do Brasil, na Ligga Arena, parece não ter agradado nenhum dos dois lados., foi a vez de Vitor Roque, atacante do Furacão, reclamar da atuação de Braulio da Silva Machado.Em suas redes sociais, o jovem de 18 anos postou uma foto em que aparece ao lado do árbitro. Na legenda, ele escreveu “11 x 12”, dando a entender que as decisões foram tendenciosas para o Flamengo.Apesar da ironia de Roque, a maior revolta na partida foi por parte do Flamengo, apesar da vitória. O clube carioca ficou indignado com a anulação do gol de Gabigol, sob alegação de impedimento, e a expulsão de Gerson, que levou o vermelho após tentar separar uma confusão.