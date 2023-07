Matheuzinho treina com elenco e está perto de voltar a jogar pelo Flamengo

Rio - Após ficar quatro meses afastado devido a uma fratura na tíbia da perna esquerda, o lateral-direito Matheuzinho, do Flamengo, voltou a treinar com o elenco nesta sexta-feira (14) e está próximo de retornar aos gramados. As informações são do portal "Coluna do Fla".

O jogador, de 22 anos, não joga pelo Flamengo desde o dia 13 de março, quando fraturou sua tíbia no confronto contra o Vasco, válido pela ida das semifinais do Campeonato Carioca. Naquela ocasião, o lateral se envolveu em uma dividida forte com o atacante Figueiredo, que o obrigou a sair da partida direto para o hospital.

Agora, mostrando estar recuperado e bem fisicamente, Matheuzinho entra na briga com o titular Wesley e Guilherme Varela para a vaga de lateral direito do Flamengo. O jogador, entretanto, ainda não deve estar disponível para o clássico com o Fluminense, no próximo domingo, às 16h, no Maracanã.