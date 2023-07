Dirigente do River afirma que De La Cruz não deseja ir para o Flamengo: 'Nem tudo na vida é dinheiro'

Rio - A contratação de Nicolás de La Cruz foi uma grande obsessão do Flamengo na atual janela de transferências. O River Plate fez um pedido considerado alto e as conversas esfriaram. No entanto, de acordo com Ignacio Villarroel, um dos vice-presidentes do clube de Buenos Aires, o uruguaio não tem o interesse de deixar o tetracampeão da Libertadores.

"Nem tudo na vida é dinheiro. Nico De la Cruz é um jogador da casa, que está em sua casa, no River. Ele representa os valores e a camisa do River. Mais do que a questão do dinheiro, ele está onde quer estar. Os jogadores têm a última palavra. Ele está contente no River, em um lugar onde compete, onde o veem. É um jogador e uma pessoa que respeita os contratos", disse ao UOL.

Com a dificuldade em contratar o meia uruguaio, o Flamengo voltou as suas atenções para Claudinho, que defende o Zenit, da Rússia. A negociação também é complexa e o clube carioca tenta chegar a um denominador com a equipe europeia.