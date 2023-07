Após exames, Pulgar preocupa o Flamengo para sequência de partidas decisivas

Rio - Erick Pulgar virou motivo de preocupação no Flamengo. Exames realizados na última sexta-feira (14) mostraram que a lesão na coxa direita do chileno é mais grave do que se esperava e ele corre risco de perder alguns jogos decisivos do Rubro-Negro. A informação é do site “ge”.



Pulgar sentiu a posterior enquanto realizava o aquecimento para o jogo contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (12), e foi substituído de última hora. Nos últimos dois dias, o camisa 5 não conseguiu treinar com o elenco e ficou fazendo fisioterapia.



Diante disso, Pulgar será desfalque no clássico com o Fluminense, neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Allan e Thiago Maia disputam a vaga no time titular.



A lesão de Pulgar acontece em seu melhor momento com a camisa rubro-negra. O volante vinha sendo peça importante na equipe de Jorge Sampaoli e, pela primeira vez desde que chegou ao clube, conseguia ter uma sequência como titular.