Clube de John Textor deve fazer nova proposta por Matheus França, do Flamengo

Rio - Clube de John Textor, o Crystal Palace-ING não medirá esforços para conseguir a contratação de Matheus França, do Flamengo. Segundo o portal “UOL”, após ter sua oferta de 15 milhões de euros recusada , o clube inglês prepara uma nova investida pelo jovem de 19 anos.Matheus França vem despertando interesse de clubes europeus há algum tempo e é o nome mais cotado para deixar o Flamengo nesta janela de transferências. Além do Crystal Palace, o Chelsea também está forte na negociação. O Flamengo já deixou claro que quer 25 milhões de euros (R$ 134,5 milhões) pelo atleta.Não é a primeira vez que John Textor mostra interesse em contratar uma joia do Flamengo para um clube seu na Europa. No início do ano, o sócio majoritário da SAF do Botafogo tentou levar João Gomes para o Lyon, mas o volante acabou no Wolverhampton.