Vídeo: alvo do Flamengo, Claudinho discute com técnico do Zenit após ser substituído

Claudinho foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo e ficou bem insatisfeito. pic.twitter.com/xEpzuITxDj — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) July 15, 2023

Rio -, o meia Claudinho não gostou de ser substituído na decisão da Supercopa da Rússia, entre Zenit e CSKA, neste sábado (15), em Kazan. O jogador fez questão de demonstrar sua insatisfação e bateu boca com o técnico Sergey Semak.Claudinho começou a decisão como titular, mas foi sacado do time do Zenit aos 17 minutos do segundo tempo. A transmissão mostrou o ex-jogador do Bragantino abrindo os braços e esbravejando com Semak. Ele deixou o campo para a entrada de Andrey Mostovoy.Veja o vídeo:Apesar da irritação de Claudinho, o Zenit conseguiu conquistar o título. Após o empate em 0 a 0 no tempo normal, a equipe de São Petersburgo levou a melhor nos pênaltis. A cobrança decisiva foi do zagueiro Robert Renan, ex-Corinthians, com direito a cavadinha.