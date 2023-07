Filipe Luís valoriza empate no Fla-Flu: 'Jogo muito disputado'

Rio - Apesar do placar zerado, Flamengo e Fluminense protagonizaram um clássico animado neste domingo (16), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo teve os ânimos exaltados do início ao fim e teve dois gols anulados, sendo um de cada lado. No final das contas, o empate foi ruim para ambos. O lateral-esquerdo Filipe Luís, no entanto, valorizou o resultado em um "jogo disputado".

"Foi um jogo muito disputado. Já sabíamos disso porque nos conhecemos, foi o sexto jogo nesse ano e ainda pode ter mais (nas quartas de final da Libertadores). É sempre um jogo duro porque eles (Fluminense) não mudam a forma de jogar. O resultado foi bom para o Botafogo porque abre vantagem, mas vamos seguir lutado. Ainda tem muito campeonato pela frente", disse.

O Flamengo chegou a marcar nos minutos finais com Gabigol, mas o lance foi invalidado após revisão do VAR, que identificou falta do zagueiro Pablo no atacante Cano na origem da jogada. Com o empate, o Rubro-Negro se manteve em segundo lugar e chegou aos 27 pontos, mas viu o líder Botafogo abrir 12 de frente. Na próxima rodada, o Fla recebe o América-MG, sábado (22), às 16h (de Brasília), no Maracanã.