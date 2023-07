Sampaoli revela incômodo com mudanças de Diniz: 'Surpreendeu'

Rio - Fluminense e Flamengo empataram sem gols, neste domingo (16), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fla-Flu foi agitado e teve dois gols anulados pelo VAR, sendo um para cada, além de uma expulsão (do atacante Luiz Araújo). O técnico Jorge Sampaoli reconheceu a superioridade do rival e admitiu incômodo com as mudanças promovidas por Fernando Diniz.

"Penso que fizemos um primeiro tempo de muita exigência física, que empurramos o Fluminense contra o gol deles. No segundo tempo, sentimos um pouco esse ritmo de pressão. Os ajustes de pressão eram diferentes. Eles conseguiram sair da nossa pressão (...) Penso que quando Diniz trocou usando mais os lados", disse o treinador argentino.

"O Fluminense costuma a usar o mesmo lado, de maneira vertical. Poucas vezes trocam de lados. Com isso, nós não pressionávamos e eles invertiam o lado. Isso nos surpreendeu. Ajustamos, mas complicou. Quando trocaram o Lelê, para colocar nas pontas, ele (Diniz) incomodou a gente. Tivemos que mudar a estrutura porque estávamos muito expostos. Tivemos que corrigir porque estava complicado", completou.

Flamengo e Fluminense se enfrentaram pela sexta vez no ano. Em 2023, a dupla decidiu o Carioca e uma vaga nas quartas de final na Copa do Brasil. Na competição estadual, os tricolores ficaram com a taça e a virada na decisão culminou na saída de Vitor Pereira para a chegada de Jorge Sampaoli. Já no torneio nacional, melhor para os rubro-negros, ainda no início da trajetória do argentino.

"Viemos com muito desgaste psicológico, inclusive anímico. Jogar um clássico depois disso, gerando toda energia que o time teve no primeiro tempo, acabou sentindo no segundo. Valorizo também o rival, que mudou a estratégia e nos complicou também. Mérito do Fluminense que jogou muito e joga bem. Fomos superados. A realidade para mim é essa", afirmou.

Com o empate, o Flamengo se manteve em segundo lugar e agora soma 27 pontos, mas viu o líder Botafogo se distanciar e abrir 12 pontos de vantagem. Após uma sequência de duas partidas por semana, o Rubro-Negro terá uma semana livre antes de enfrentar o América-MG, no sábado (22), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.