Após título, De La Cruz coloca permanência no River em xeque: 'Vou ver o que acontece'

Rio - Neste sábado, o River Plate conquistou o título do Campeonato Argentino após vitória sobre o Estudiantes por 3 a 1. Ao fim da partida, o meia Nicolás de la Cruz foi questionado sobre o futuro e não garantiu a permanência no clube de Buenos Aires.

"Depois do final do semestre vou ver o que acontece, se (o futuro) for aqui, fico muito feliz, satisfeito, grato pelo respeito e carinho do torcedor, que mostra isso para mim e minha família. Se (o futuro) não for aqui, vou embora com gratidão. Hoje vou comemorar com os mais próximos de mim, depois com meus amigos, que estão comigo em todos os momentos", disse.

O Flamengo deseja a contratação de Nicolás De La Cruz, porém, o River Plate faz jogo duro. O clube argentino exige 16 milhões de dólares (R$ 77 milhões), no entanto, o clube carioca não deseja desembolsar essa quantia pelo uruguaio.