Diretor do Flamengo, sobre Claudinho e De La Cruz: 'Faremos o possível para eles estarem aqui'

O diretor-executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, falou sobre as negociações por Claudinho, do Zenit-RUS, e De La Cruz, do River Plate, em entrevista concedida na sede da CBF logo após os sorteios dos mandos das semifinais da Copa do Brasil. Ele pontuou que as negociações são "extremamente difíceis", mas garantiu que o clube fará o possível para contratá-los.

"Procuramos manter internamente para não abrir estratégia com quem o Flamengo está negociando e prejudicar o clube na mesa. O que posso dizer é que o De La Cruz e Claudinho são dois atletas que interessam ao clube, mas são negociações extremamente difíceis, como o torcedor e todos já sabem. Faremos o possível para eles estarem aqui", disse Spindel, em declaração publicada pelo site "ge".

Nesta janela de transferências, três jogadores chegaram ao Flamengo: o goleiro Rossi; o volante Allan; e o atacante Luiz Araújo. Todos já estão regularizados, e os dois últimos já estrearam pelo Rubro-Negro.