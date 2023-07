Flamengo espera ter três retornos importantes contra o América-MG

Rio - Com a semana livre para trabalhar, o Flamengo espera conseguir ter pelo menos três retornos importantes na partida contra o América-MG, no próximo sábado (22), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O clube espera contar com Pedro, Bruno Henrique e Fabrício Bruno em seu próximo desafio no Brasileirão. A informação é do site “ge”.



Nos casos de Bruno Henrique e Fabrício Bruno, a volta contra o América-MG é dada como certa. A dupla se recupera de torções e já está em estágio mais avançado de recuperação.



Por outro lado, Pedro ainda preocupa. O atacante tem apresentado um incômodo muscular, que o tirou de última hora da partida contra o Fluminense, no último domingo (16). O camisa 9 vem fazendo fisioterapia e deve ser testado no treino desta quarta-feira (19) para saber se aguenta aguenta trabalhar com o grupo.



Desfalque certo até o momento é Erick Pulgar. O volante se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e ainda não tem previsão de retorno. Allan e Victor Hugo são as opções para a posição, já que Thiago Maia está suspenso.



O Flamengo precisa de uma vitória para tentar diminuir sua distância para o líder Botafogo. Atualmente, o Rubro-Negro é o segundo colocado, com 27 pontos, enquanto o Glorioso tem 39.