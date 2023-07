Com contrato até o fim de 2023, Bruno Henrique recebe sondagens do futebol saudita

Rio - O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, de 32 anos, vem recebendo sondagens de outros clubes para a temporada de 2024. De acordo com informações do portal "Gazeta Esportiva", equipes da Arábia Saudita procuraram o staff do jogador, mas ainda não houve uma proposta oficial.

O contrato de Bruno Henrique com o Flamengo vai até o fim do ano e o jogador já pode deixar o clube carioca de graça. Na atual temporada, ele entrou em campo em apenas 12 jogos e fez três gols. Bruno Henrique voltou a jogar em abril, após 10 meses fora dos gramados devido a uma lesão multiligamentar no joelho direito.

O jogador, de 32 anos, é um dos maiores ídolos recentes da história do Flamengo. Contratado em 2019, ele já conquistou títulos como duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Campeonatos Cariocas.

Em 2019, Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da Libertadores e do Brasileiro, ambos vencidos pelo Flamengo. No total, ele já entrou em campo com a camisa rubro-negra em 198 jogos, fez 82 gols e deu 44 assistências.