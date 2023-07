Com Flamengo de olho, Scarpa é informado que não está nos planos de clube inglês

Rio - O apoiador Gustavo Scarpa, de 29 anos, não deverá permanecer no Nottingham Forrest, da Inglaterra, na próxima temporada europeia. De acordo com informações do portal "UOL", o brasileiro já foi informado e deverá se emprestado pelo clube bicampeão da Liga dos Campeões.

O meia recebeu uma sondagem do Flamengo e seria uma espécie de "plano C" para o Rubro-Negro reforçar o setor. Antes dele, o Rubro-Negro tentou a contratação de Nicolás de La Cruz, do River Plate, e atualmente negocia com Claudinho, do Zenit.

De acordo com o portal "UOL", o destino de Gustavo Scarpa é indefinido. O jogador recebeu algumas sondagens do futebol brasileiro, mas não se sabe se o Nottingham Forrest desejará mantê-lo atuando no futebol europeu.

Revelado pelo Fluminense, Scarpa defendeu o Red Bull Brasil, e viveu seu melhor momento da carreira no Palmeiras. No Verdão, ele conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. No ano passado, foi eleito o craque do Série A pela CBF.