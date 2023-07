Flamengo x América-MG: Bruno Henrique e Pedro treinam e aumentam expectativa por retorno

Rio - O Flamengo deve ter dois reforços importantes para a partida contra o América-MG, no próximo sábado (22), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Bruno Henrique e Pedro treinaram normalmente com o grupo nesta quarta-feira (19) e devem ficar à disposição. A informação é do site “ge”.



Bruno Henrique não entra em campo desde a partida contra o Palmeiras, quando sofreu um estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdos. Já Pedro foi baixa no Fla-Flu do último domingo (16), devido a dores musculares. Fabrício Bruno também estará de volta após tratar uma torção no tornozelo.



A notícia ruim ficou por conta do zagueiro David Luiz. Com dores no adutor, ele foi a campo apenas para fazer atividades com o fisioterapeuta.

Desfalque certo até o momento é Erick Pulgar. O volante se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e ainda não tem previsão de retorno. Allan e Victor Hugo são as opções para a posição, já que Thiago Maia está suspenso.



O Flamengo precisa de uma vitória para tentar diminuir sua distância para o líder Botafogo. Atualmente, o Rubro-Negro é o segundo colocado, com 27 pontos, enquanto o Glorioso tem 39.