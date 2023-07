Tottenham avalia Pedro para ser possível substituto de Harry Kane, diz jornal inglês

Rio - Jogador da seleção brasileira e artilheiro do Flamengo na temporada, o atacante Pedro, de 26 anos, está sendo observado pelo Tottenham. De acordo com o jornal inglês "The Independent", o clube tem o brasileiro como alvo para ser o substituto de Harry Kane, que está na mira do Bayern, do Real Madrid e do PSG.

Recentemente, o nome de Pedro também apareceu como uma possibilidade de clubes do futebol saudita. No Flamengo desde 2020, o atacante vive grande momento. Na atual temporada, ele entrou em campo em 35 jogos, fez 26 gols e deu 4 assistências.

Além de Pedro, outra alternativa para o Tottenham seria o atacante Rasmus Hojlund, da Atalanta, mas ele está mais perto de defender o Manchester United. Lembrando que o clube inglês conta com Richarlison no elenco, mas o brasileiro não atua de forma centralizada no Tottenham.