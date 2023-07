Braz descarta contratação de Neymar pelo Flamengo: 'Está em outra prateleira'

Rio - Com situação incerta no PSG, Neymar fez os torcedores do Flamengo se empolgarem recentemente ao aparecer em um vídeo dizendo "também sou Mengão" ao autografar uma camisa do clube carioca de uma criança. No entanto, uma possível contratação do camisa 10 da seleção brasileira pelo Rubro-Negro não é viável neste momento. O vice de futebol, Marcos Braz, afirmou que os valores que envolvem o atacante são fora da realidade para o futebol brasileiro.

"É uma utopia trazer o Neymar neste momento. E, também, no ano que vem. Há questões financeiras, questões contratuais e empresariais. Ele está numa prateleira diferenciada do futebol mundial", afirmou em entrevista ao portal "Metrópoles".

Neymar, de 31 anos, tem contrato com o PSG até junho de 2027. O jogador se recuperou de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e irá participar da pré-temporada com o clube francês. No entanto, sua permanência ainda vem sendo debatida internamento pela equipe de Paris.

No futebol europeu, o Chelsea aguarda a definição da situação entre o PSG e o brasileiro. Uma proposta poderá ser feita, caso Neymar entre na lista de transferências.