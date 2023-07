Flamengo retoma conversas por Wendel, e Zenit pede R$ 107 milhões

Rio - O vice de futebol, Marcos Braz, havia afirmado que o Flamengo não tinha interesse na contratação de Wendel, porém, o clube carioca mudou de ideia e iniciou as tratativas pelo volante com o Zenit. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", o clube russo pediu algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,14 milhões).

Os valores são considerados acima do que o Flamengo deseja pagar pelo jogador, de 25 anos, porém, as conversas vão seguir. O Rubro-Negro tem a concorrência do Palmeiras e do Fenerbahçe, que também desejam o jogador, porém, Wendel prefere atuar no clube carioca.

O retorno das negociações com o volante aconteceram após o treinador Jorge Sampaoli afirmar que o Flamengo precisa de um substituto para Arturo Vidal. O Rubro-Negro já contratou Allan, ex-Atlético-MG, para o setor nesta janela de transferências.

Wendel, de 25 anos, foi revelado pelo Fluminense e vendido ao Sporting, de Portugal, no fim de 2017. O brasileiro disputou três temporadas pelo Zenit, na última, ele entrou em campo em 31 jogos, fez nove gols e deu cinco assistências.