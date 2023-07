Treinador do Zenit vê interesse do Flamengo em Claudinho e Wendel como 'coisa boa'

Rio - As negociações do Flamengo por Claudinho e Wendel foi tema de uma das perguntas de uma entrevista coletiva concedida pelo técnico do Zenit, Sergey Semak. O treinador quebrou o silêncio e falou o que pensa sobre a possível saída dos dois jogadores da equipe russa.

"O fato de que muitos clubes estão interessados em nossos jogadores é uma coisa boa. Depende dos jogadores decidir sobre suas carreiras futuras e temos que levar em conta vários fatores, incluindo os interesses do clube e os interesses do próprio jogador. Os caras fizeram muito pela equipe e têm o direito de escolher o que devem fazer, respeitando os interesses do clube", disse.

Sobre o andamento das tratativas, o Flamengo está mais perto de acertar a chegada do apoiador Claudinho . A oferta do Rubro-Negro foi algo em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, apesar do clube carioca entender que precisa aumentar a proposta, a tendência é que a negociação evolua.