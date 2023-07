Flamengo e Grêmio fazem acordo para ampliarem torcida visitante na Copa do Brasil

Rio - Flamengo e Grêmio chegaram a um acordo para aumentarem a torcida visitante nos jogos da semifinal da Copa do Brasil. Os rubro-negros terão um espaço maior na Arena do Grêmio, na próxima semana, e o mesmo acontecerá com os gaúchos no dia 16 de agosto, no Maracanã.



Segundo comunicado divulgado pelo Grêmio, a torcida do Flamengo terá todo setor Superior Sul da Arena à sua disposição no jogo de ida. Os gremistas que já haviam comprado ingresso para este setor serão realocados. Ainda não há informações sobre como será a ampliação do espaço para os gaúchos no Maracanã.



Até o momento, cerca de 15 mil ingressos foram vendidos para o jogo de ida na Arena do Grêmio. Os setores Superior Leste, Norte e Noroeste já estão esgotados.



Flamengo e Grêmio se enfrentam na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre. O jogo da volta será no dia 16 de agosto, no mesmo horário, no Maracanã.